Из-за работы в оккупированном Крыму: в СБУ сообщили, почему введены санкции против "Спортмастера"
22 февраля, 2021, 19:46
Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении "Спортмастера" из-за информации о работе сети в оккупированном Крыму
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в комментарии Укринформу.
"Санкции в отношении сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd (основатель соответствующей сети "Спортмастер") введены на основании информации о работе сети в Крыму", - отметили в пресс служба.
Как отметили в ведомстве, перед введением санкций СБУ еще летом прошлого года направило письмо в адрес МИД Украины о противоправности такой деятельности с соответствующими нотами в госорганы Сингапура, которые "остались без рассмотрения и надлежащего реагирования".
- Напомним, по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны 19 февраля санкции были наложены на 19 юридических и 8 физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.
- Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.
- Также под санкции Совета национальной безопасности и обороны попала сеть спортивных товаров "Спортмастер".
- 22 февраля в компании "Спортмастер Украина" заявили, что продолжают работу, а включение Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционныйо список является неаргументированным и безосновательным.
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