Иран временно согласился пускать экспертов на ядерные объекты, но с ограничениями

22 февраля, 2021, 12:21

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сможет продолжить проверки атомных объектов Ирана

Однако их будут проводить в ограниченном формате, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссе, передает DW.

Компромисс был достигнут в ходе переговоров Гроссе с министром иностранных дел Исламской Республики Мохаммадом Джавадом Зарифи и главой иранской атомной программы Али Акбаром Салехи. Заключенное соглашение будет действительно в течение 3 месяцев.

Проверки входят в Общий комплексный план действий, который в 2015 году подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания.

Этот документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов, направленных на ограничение своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных США и ЕС.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Америка готова возобновить участие в переговорах по ядерной программе Ирана в формате "пять + один" (пять постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb