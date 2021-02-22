Вторник обещает переход на одну платежку по газу
Об этом сообщил в Facebook и.о. министра Юрий Витренко.
"Из конкретных вещей, над которыми мы сейчас работаем в ответ на запрос многих потребителей, - это переход на одну платежку за газ и за его распределение", - написал Витренко.
По его словам, министерство также занимается вопросом тарифообразования на услуги по распределению газа, изучая возможность их уравнивание - "чтобы тариф на распределение не был в одних регионах выше тарифа в других".
При этом он отметил, что министерство рассматривает возможность введения ограничений наценки монополистов на розничном и оптовом энергетических рынках, а также изменения принципов формирования тарифов, акцентировав внимание, что это приведет к снижению цен для потребителей.
Два месяца назад я был назначен исполняющим обязанности министра энергетики. О том, что удалось сделать в министерстве ...Опубликовано Юрий Витренко - Yuriy Vitrenko Понедельник, 22 Февраль 2021
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