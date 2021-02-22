Вторник обещает переход на одну платежку по газу

22 февраля, 2021, 21:58

Министерство энергетики отрабатывает вопрос перехода потребителей на одну платежную квитанцию по оплате газа и его распределения

Об этом сообщил в Facebook и.о. министра Юрий Витренко.

"Из конкретных вещей, над которыми мы сейчас работаем в ответ на запрос многих потребителей, - это переход на одну платежку за газ и за его распределение", - написал Витренко.

По его словам, министерство также занимается вопросом тарифообразования на услуги по распределению газа, изучая возможность их уравнивание - "чтобы тариф на распределение не был в одних регионах выше тарифа в других".

При этом он отметил, что министерство рассматривает возможность введения ограничений наценки монополистов на розничном и оптовом энергетических рынках, а также изменения принципов формирования тарифов, акцентировав внимание, что это приведет к снижению цен для потребителей.

Два месяца назад я был назначен исполняющим обязанности министра энергетики. О том, что удалось сделать в министерстве ... Опубликовано Юрий Витренко - Yuriy Vitrenko Понедельник, 22 Февраль 2021