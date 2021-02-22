Военные РФ стреляли из "Градов" в оккупированном Крыму

22 февраля, 2021, 17:18

Российские военные провели учения на полигоне "Опук" во временно оккупированном Крыму

Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота России.

Оккупанты провели учения в Крыму. В учениях приняли участие около 500 российских военных

Сообщается, что в учениях было задействовано более 50 единиц военной и специальной техники - в том числе, реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град", 152-мм гаубицы "Мста-Б", 120-мм самоходные артиллерийские установки 2С9 "Нона- С", минометы "Сани" и "Поднос".

Как отмечается, расчеты гаубичной артиллерии и боевых машин систем залпового огня выполнили стрельбы по неподвижным и движущимся целям, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника.

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