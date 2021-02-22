Великобритания потребует от ООН принять меры из-за нарушения прав человека в России, Беларуси, Китае и Мьянме - Bloomberg
Об этом говорится в сообщении МИД Великобритании, передает Bloomberg .
Ожидается, что Рааб сделает такое обращение во время своего выступления в Совете ООН по правам человека 22 февраля.
По России Рааб заявит о том, что страна не выполняет своих международных обязательств и укажет на "позорное" обращение с оппозиционером Алексеем Навальным.
Также глава британского МИД скажет о "кризисе прав человека" в Беларуси после "жестоких репрессий" против протестующих.
Кроме того, Рааб говорить о ситуации в китайской провинции Синьцзян из-за сообщения о пытках, принудительном труде и стерилизации женщин "в промышленном масштабе" в отношении мусульман-уйгуров. Британский дипломат потребует от Верховного комиссара ООН по правам человека предоставлении "срочного и беспрепятственного доступа" к Синьцзяну.
Рааб также будет говорить о нарушениях и злоупотреблениях в Мьянме, в том числе произвольных задержаниях и "драконовских" ограничений свободы выражения. Политик требует от военных в странах Юго-Восточной Азии отойти в сторону и освободить гражданских лидеров.
Выступление Рааба будет происходить на фоне возвращения Великобритании в Совет ООН по правам человека как члена с правом голоса.
- Напомним, ЕС готовит санкции против РФ за заключение Навального.
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