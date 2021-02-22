Великобритания планирует в июне отменить все карантинные ограничения
Об этом передает Укринформ.
Джонсон заявил о возобновлении обучения в школах Великобритании с 8 марта в рамках постепенной отмены карантина в стране.
С 29 марта на улице позволят встречаться группам из не более чем шести человек или членам не более двух домохозяйств. Также с этого дня в Великобритании позволят групповые занятия спортом на улице.
С 12 апреля начнут работать торговые заведения, торгующие второстепенными товарами, парикмахерские и спортзалы.
С 17 мая отменят большинство ограничений на улице при условии, что в группе будет меньше 30 человек. Пабы и рестораны смогут принимать посетителей в помещении, заработают кинотеатры и спортивные сооружения. С 21 июня в стране прекратят действие все карантинные ограничения.
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