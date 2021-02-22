Великобритания планирует в июне отменить все карантинные ограничения

22 февраля, 2021, 22:19

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон обнародовал план ослабления карантина в стране, начиная с 8 марта

Об этом передает Укринформ.

Джонсон заявил о возобновлении обучения в школах Великобритании с 8 марта в рамках постепенной отмены карантина в стране.

С 29 марта на улице позволят встречаться группам из не более чем шести человек или членам не более двух домохозяйств. Также с этого дня в Великобритании позволят групповые занятия спортом на улице.

С 12 апреля начнут работать торговые заведения, торгующие второстепенными товарами, парикмахерские и спортзалы.

С 17 мая отменят большинство ограничений на улице при условии, что в группе будет меньше 30 человек. Пабы и рестораны смогут принимать посетителей в помещении, заработают кинотеатры и спортивные сооружения. С 21 июня в стране прекратят действие все карантинные ограничения.