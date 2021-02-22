В Израиле из-за разлива десятков тонн нефти закрыли все средиземноморские пляжи

22 февраля, 2021, 10:29

Правительство Израиля советует избегать всех средиземноморских пляжей страны из-за масштабного разлива нефтепродуктов

Об этом пишет The Times of Israel .

"Общая рекомендация министерств здравоохранения, защиты окружающей среды и внутренних дел призывает общественность течение неопределенного времени не посещать пляжи для купания, занятий спорта и отдыха", - пишет The Times of Israel.

Рекомендация покрывает все пляжи страны от границы с Ливаном в Сектор Газа.

Отмечается, что причина разлива десятков тонн нефтепродуктов - одного из худших экологических бедствий Израиля - до сих пор неизвестна.

"По словам министра охраны окружающей среды Израиля Гилы Гамлиэль, на прошлой неделе разлив нефти был обнаружен в 50 км от побережья страны и одно из 50 судов, находившихся тогда в той зоне, могут нести за него ответственность", - говорится в материале.

В субботу несколько человек, которые добровольно участвовали в очистке побережья, были госпитализированы из-за отравления токсичными испарениями. Для ускорения уборки были привлечены военных.

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