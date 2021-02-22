В январе украинцы установили рекорд по количеству безналичных расчетов, - ПриватБанк

22 февраля, 2021, 15:22

В январе 2021 года украинцы оплатили банковскими картами через сеть торговых терминалов ПриватБанка более 137 млн покупок на 28,8 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Согласно сообщению, в январе 2021 года украинцы оплатили банковскими картами через сеть торговых терминалов ПриватБанка более 137 млн покупок на 28,8 млрд грн.

По словам руководителя Дирекции малого и среднего бизнеса ПриватБанка Евгения Заиграева, за первый месяц года украинцы оплатили картами больше всего за историю безналичных расчетов - по количеству безналичных оплат это почти вдвое больше января 2020 года (71,9 млн) и превышает предыдущий рекорд в декабре 2020 года (134 млн).

По данным банка, в январе 2021 года чаще всего украинцы оплачивали карточками покупки в продуктовых магазинах и супермаркетах, на которые приходится 55% от общего объема оплат в терминальной сети банка. Вторыми по объемам cashless-оплаты были аптеки (7%), за ними - магазины косметики и товаров для красоты (6,2%) и магазины бытовой электроники и бытовой техники (6,1%).

В пресс-службе также напомнили, что в 2020 году украинцы уплатили картами через сеть торговых терминалов ПриватБанка на сумму 325 млрд грн, что на 31% больше, чем в 2019 году (248 млрд грн). Количество безналичных оплат картами и бесконтактными гаджетами за прошлый год выросло на 26% - с 1,2 до 1,6 млрд транзакций.

Отмечается, что сейчас в сети ПриватБанка работает 241 тыс. POS-терминалов. Почти 90% POS-терминалов ПриватБанка принимают бесконтактные платежи карточками или смартфонами.

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