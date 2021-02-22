В Украине в 2021 году планируется отремонтировать 6,5 тыс. км дорог, - Зеленский

22 февраля, 2021, 11:41

В Украине в 2021 году планируется отремонтировать 4,5 тыс. км государственных и 2 тыс. км местных дорог

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время всеукраинского форума "Украина.30".

"Не планируем останавливаться в 2021 году. Наша цель - 4,5 тысячи километров государственных и 2000 километров местных дорог", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что одним из приоритетов власти является строительство киевской объездной дороги общей протяженностью 150 км. Другим крупным проектом является строительство трассы М-30, которая будет идти из Стрыя Львовской области в Изварино Луганской области

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