В Украине планируют отменить НДС на внутренние авиарейсы
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
"У нас есть цели об отмене НДС на внутренние авиаперевозки. Это важная тема. Ведь это поможет развиваться украинским авиакомпаниям, не только государственным, но и частным", - цитирует пресс-служба слова заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
Тимошенко добавил, что в этом году может завершиться создание государственного авиационного перевозчика.
"Украина получит понятного государственного национального перевозчика, который сможет решать не только вопросы туризма, но и вопросы государства", - отметил Тимошенко.
Так, он напомнил, что прошлой весной, в начале пандемии COVID-19, пришлось привлекать частные авиакомпании для эвакуации граждан Украины из других стран. В подобных случаях, отметил он, можно будет использовать именно государственного авиаперевозчика.
"Все это будет решать крупный национальный авиаперевозчик, который будет, надеюсь, известен по всему миру. И нам будет не то что не стыдно, а все в мире будут знать, что это украинский авиаперевозчик", - подчеркнул Тимошенко.
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