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Espreso.tvОбществоВ Украине от коронавируса умерли более 25 тыс. человек, в течение суток - 3206 новых заражений

В Украине от коронавируса умерли более 25 тыс. человек, в течение суток - 3206 новых заражений

По состоянию на утро понедельника, 22 февраля, в Украине зафиксировано 1307662 случая заражений коронавирусом COVID-19, из них 25 156 - летальные, 1147426 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток 21 февраля было зафиксировано 3206 новых случаев (из них дети - 216, медработники - 78), 53 пациента умерли, 1353 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

  • г. Киев - 169 случаев;
  • Винницкая область - 328 случаев;
  • Волынская область - 75 случаев;
  • Днепропетровская область - 126 случаев;
  • Донецкая область - 12 случаев;
  • Житомирская область - 285 случаев;
  • Закарпатская область - 233 случая;
  • Запорожская область - 50 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 515 случаев;
  • Киевская область - 166 случаев;
  • Кировоградская область - 5 случаев;
  • Луганская область - 12 случаев;
  • Львовская область - 279 случаев;
  • Николаевская область - 123 случая;
  • Одесская область - 124 случая;
  • Полтавская область - 75 случаев;
  • Ровенская область - 36 случаев;
  • Сумская область - 60 случаев;
  • Тернопольская область - 129 случаев;
  • Харьковская область - 50 случаев;
  • Херсонская область - 24 случая;
  • Хмельницкая область - 6 случаев;
  • Черкасская область - 38 случаев;
  • Черновицкая область - 259 случаев;
  • Черниговская область - 27 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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