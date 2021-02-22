В Украине от коронавируса умерли более 25 тыс. человек, в течение суток - 3206 новых заражений

22 февраля, 2021, 08:36

По состоянию на утро понедельника, 22 февраля, в Украине зафиксировано 1307662 случая заражений коронавирусом COVID-19, из них 25 156 - летальные, 1147426 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

В течение суток 21 февраля было зафиксировано 3206 новых случаев (из них дети - 216, медработники - 78), 53 пациента умерли, 1353 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 169 случаев;

Винницкая область - 328 случаев;

Волынская область - 75 случаев;

Днепропетровская область - 126 случаев;

Донецкая область - 12 случаев;

Житомирская область - 285 случаев;

Закарпатская область - 233 случая;

Запорожская область - 50 случаев;

Ивано-Франковская область - 515 случаев;

Киевская область - 166 случаев;

Кировоградская область - 5 случаев;

Луганская область - 12 случаев;

Львовская область - 279 случаев;

Николаевская область - 123 случая;

Одесская область - 124 случая;

Полтавская область - 75 случаев;

Ровенская область - 36 случаев;

Сумская область - 60 случаев;

Тернопольская область - 129 случаев;

Харьковская область - 50 случаев;

Херсонская область - 24 случая;

Хмельницкая область - 6 случаев;

Черкасская область - 38 случаев;

Черновицкая область - 259 случаев;

Черниговская область - 27 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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