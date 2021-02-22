В Украине от коронавируса умерли более 25 тыс. человек, в течение суток - 3206 новых заражений
22 февраля, 2021, 08:36
По состоянию на утро понедельника, 22 февраля, в Украине зафиксировано 1307662 случая заражений коронавирусом COVID-19, из них 25 156 - летальные, 1147426 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
В течение суток 21 февраля было зафиксировано 3206 новых случаев (из них дети - 216, медработники - 78), 53 пациента умерли, 1353 - выздоровели.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 169 случаев;
- Винницкая область - 328 случаев;
- Волынская область - 75 случаев;
- Днепропетровская область - 126 случаев;
- Донецкая область - 12 случаев;
- Житомирская область - 285 случаев;
- Закарпатская область - 233 случая;
- Запорожская область - 50 случаев;
- Ивано-Франковская область - 515 случаев;
- Киевская область - 166 случаев;
- Кировоградская область - 5 случаев;
- Луганская область - 12 случаев;
- Львовская область - 279 случаев;
- Николаевская область - 123 случая;
- Одесская область - 124 случая;
- Полтавская область - 75 случаев;
- Ровенская область - 36 случаев;
- Сумская область - 60 случаев;
- Тернопольская область - 129 случаев;
- Харьковская область - 50 случаев;
- Херсонская область - 24 случая;
- Хмельницкая область - 6 случаев;
- Черкасская область - 38 случаев;
- Черновицкая область - 259 случаев;
- Черниговская область - 27 случаев.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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