В США проверят все самолеты Боинг-777 после возгорания двигателя
Отмечается, что проверят лопасти вентилятора, которые есть только у двигателях этой модели.
"Я поручил выдать чрезвычайную директиву, требующую начать немедленные проверки Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000. Это может означать, что некоторые самолеты будут изъяты из эксплуатации", - заявил глава авиарегулятора Стив Диксон.
Statement from FAA Administrator Steve Dickson. pic.twitter.com/dGkUYuKNAL- The FAA (@FAANews) February 21, 2021
21 февраля в американском городе Брумфилд, штат Колорадо, вблизи жилых домов упали обломки двигателя самолета авиакомпании United Airlines. Самолет вылетел из Денвера и направлялся на Гонолулу, Гавайи, но после взлета загорелся один из двигателей.
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