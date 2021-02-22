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В США проверят все самолеты Боинг-777 после возгорания двигателя


фото: reuters
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) решило проверить все самолеты модели Боинг-777 после того, как двигатель одного из лайнеров загорелся во время полета

Отмечается, что проверят лопасти вентилятора, которые есть только у двигателях этой модели.

"Я поручил выдать чрезвычайную директиву, требующую начать немедленные проверки Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000. Это может означать, что некоторые самолеты будут изъяты из эксплуатации", - заявил глава авиарегулятора Стив Диксон.

21 февраля в американском городе Брумфилд, штат Колорадо, вблизи жилых домов упали обломки двигателя самолета авиакомпании United Airlines. Самолет вылетел из Денвера и направлялся на Гонолулу, Гавайи, но после взлета загорелся один из двигателей.

Читайте также: Компания Boeing рекомендовала авиаперевозчикам приостановить полеты на лайнерах 777

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