В Швеции предъявлены обвинения подозреваемому в шпионаже в пользу РФ

22 февраля, 2021, 15:41

В Швеции 47-летнего мужчине предъявлено обвинение в передаче информации российскому дипломату. Об этом сообщила шведская прокуратура

В заявлении говорится, что человек, имя которого не называется, работал консультантом в нескольких шведских компаниях, где незаконно получал и передавал информацию, тем самым создавая угрозу безопасности страны, сообщает Радио Свобода.

По словам прокурора Матса Юнкгвиста, мужчину задержали во время встречи с российским дипломатом, когда он как раз получил от русского 27 800 шведских крон (3 360 долларов).

Как сообщила телекомпания SVT, обвинение предъявлено гражданину Швеции. По ее данным, мужчина передал информацию от автопроизводителя Volvo Cars и производителя грузовиков Scania.

Представитель Scania подтвердил, что человек работал консультантом в фирме, в то время как Volvo Cars отказалась от комментариев, сообщает агентство Reuters.

В прокуратуре отметили, что обвиняемому грозит до шести лет заключения.

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