В ОПУ объяснили вспышку коронавируса на Прикарпатье: иностранные туристы и Буковель

22 февраля, 2021, 14:55

Вспышка коронавируса в Ивано-Франковской области произошла из-за Буковеля и посещения области иностранными туристами

Об этом заявил на пресс-конференции во время форума "Украина 30" заместитель глава Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает РБК-Украина .

Он отметил, что новую волну коронавируса ожидали 5-10 февраля, но она началась чуть позже.

"По подсчетам главного санитарного врача Виктора Ляшко, это дала Буковель и иностранные туристы. И потом это началось расходиться через местное население", - сообщил Тимошенко.

По его словам, сейчас власть держит ситуацию под контролем и ожидает, что через несколько дней вопрос будет снят.

Напомним, с 22 февраля в Ивано-Франковской области действует жесткий карантин из-за всплеска заражений коронавирусом. В регионе действуют ограничения "красной" зоны.

Также 23 февраля на заседание государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно ситуации с коронавирусом в Ивано-Франковской области планируют ввести дополнительные ограничения карантина в области, кроме тех, что уже есть.

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