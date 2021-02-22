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Espreso.tvОбществоВ Нигерии военный самолет попал в авиакатастрофу

В Нигерии военный самолет попал в авиакатастрофу

В столице Нигерии Абудже разбился военный самолет, погибли шесть человек

Об этом сообщает агентство Anadolu .

Причины катастрофы пока не установлены

Министр авиации Нигерии Хади Сирыка заявил, что самолет упал в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы.

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