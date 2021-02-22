В Нигерии военный самолет попал в авиакатастрофу
22 февраля, 2021, 09:20
В столице Нигерии Абудже разбился военный самолет, погибли шесть человек
Об этом сообщает агентство Anadolu .
Причины катастрофы пока не установлены
Министр авиации Нигерии Хади Сирыка заявил, что самолет упал в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы.
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