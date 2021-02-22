В Харькове задержали агента российской разведки, который охотился на примененные в украинском танке технологии

22 февраля, 2021, 11:51

СБУ задержала в Харькове агента российской военной разведки, который на задачи страны-агрессора пытался получить техническую документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ "ОПЛОТ"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Гражданина Украины завербовали представители Главного управления разведки Генштаба вооруженных сил РФ во время его поездки в Россию. Установлено, что на задания от российских кураторов агент пытался получить информацию от сотрудника харьковского государственного предприятия "ХКБМ им. Морозова", которое осуществляло разработку танка.

"Под контролем оперативников СБУ, враждебный агент получил от работника образцы технических материалов и отработанными каналами передал фотокопии представителю российской спецслужбы. Предатель задержан "на горячем" во время получения им "полного комплекта технической документации", которая имеет гриф ограничения доступа", - сообщили в СБУ.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в преступлении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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