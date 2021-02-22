В Харькове на улице застрелили человека
22 февраля, 2021, 21:22
В Харькове, в переулке Отакара Яроша застрелили мужчину
Об этом сообщает Нацполиция.
"22 февраля в 19:40 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 3 из службы "102" поступило сообщение о том, что по улице Отакара Яроша слышен звук выстрела", - говорится в сообщении.
Информацию об убийстве мужчины возле дома Общественному подтвердил начальник полиции Харьковщины Андрей Рубель.
Скорую на место происшествия вызвали в 19:40. Медики прибыли через три минуты и констатировали смерть мужчины, сообщил директор Центра медпомощи Виктор Забашта.
"Огнестрельное ранение в голову", - сказал Забашта.
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