В ДР Конго убили посла Италии

22 февраля, 2021, 14:38

В Демократической Республике Конго в результате нападения неизвестных на конвой ООН погиб посол Италии Лука Аттаназио

Как сообщает DW , эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Италии. Во время обстрела погиб также и полицейский, сопровождавший дипломата.

Неизвестные открыли огонь по колонне Всемирной продовольственной программы ООН недалеко от Гомы. Итальянский посол скончался от полученных ранений.

Другие детали нападения пока не сообщаются.

В итальянском МИД выразили соболезнования из-за смерти погибших.

Лука Аттаназио занимал свой пост с 2018 года.

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