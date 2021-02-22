В ДР Конго убили посла Италии
22 февраля, 2021, 14:38
В Демократической Республике Конго в результате нападения неизвестных на конвой ООН погиб посол Италии Лука Аттаназио
Как сообщает DW , эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Италии. Во время обстрела погиб также и полицейский, сопровождавший дипломата.
Неизвестные открыли огонь по колонне Всемирной продовольственной программы ООН недалеко от Гомы. Итальянский посол скончался от полученных ранений.
Другие детали нападения пока не сообщаются.
В итальянском МИД выразили соболезнования из-за смерти погибших.
Лука Аттаназио занимал свой пост с 2018 года.
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