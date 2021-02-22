УПЛ: Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после матчей 15-го тура

22 февраля, 2021, 21:02

По итогам 15-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" сократил отставание от киевского "Динамо" до 1 очка

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 15-м туре Премьер-лиги "Динамо" не смогло переиграть в Киеве "Десну", с которой свело матч вничью 1:1.

Несмотря на это, киевляне набрали 34 очка и сохранили лидерство. Они на 1 пункт опережают "Шахтер", который 21 февраля победил "Рух" - 2:0.

Сегодня, 22 февраля, был сыгран заключительный матч 15-го тура. "Днепр-1" одолел донецкий "Олимпик" и поднялся на 10 позицию в турнирной таблице.

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