Укроборонпром заключил контракт с Пакистаном по ремонту танков на $ 85,6 млн

22 февраля, 2021, 14:47

Укроборонпром заключил контракт с Пакистаном по ремонту парка танков Т-80УД на общую сумму $ 85,6 млн

Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

Согласно сообщению, в рамках международной выставки вооружений IDEX-2021, которая сейчас проходит в ОАЭ, состоялось заключение контракта между Укроборонпромом и Пакистаном на ремонт парка танков Т-80УД на общую сумму $ 85,6 млн. Отмечается, что это первый контракт Концерна с Пакистаном в 2021 году.

По словам главы Укроборонпрома Юрия Гусева, стороны также обсудили новые заказы на поставку в Пакистан двигателей 6 ТД и 6 ТД2.

Кроме этого, добавили в пресс-службе, состоялась встреча Гусева с вице-премьер-министром ОАЭ Мансуром бин Заед аль-Нахаян. Во время встречи были обсуждены состояние реализации совместных проектов и определили приоритетные направления будущего сотрудничества.

"В ближайшее время нас ожидает активизация двустороннего военно-технического сотрудничества между Украиной и ОАЭ", - цитирует пресс-служба слова Гусева.

В пресс-службе также отметили, что украинская делегация достигла ряда предварительных договоренностей с Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией и Иорданией в сферах высокоточного оружия, беспилотных платформ, космических технологий, ремонта авиадвигателей и тому подобное.

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