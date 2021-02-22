Украинскому политзаключенному Марченко не дают данные медобследования, которое было в ноябре 2020 года

Об этом рассказала жена политзаключенного Екатерина Марченко, передает Укринформ.

"В 2016-м году мой муж перенес онкологическое заболевание и операцию по удалению щитовидной железы. В связи с этим у Александра есть потребность в периодическом обследовании этого органа. Необходимо раз в год проводить УЗИ щитовидной железы и хотя бы раз в 3 месяца сдавать анализы на гормоны", - рассказала жена политзаключенного.

Марченко отметила, что в ноябре 2020 года стало известно, что медобследование было проведено. Впоследствии адвокат политзаключенного сначала в устной форме, а затем путем направления письменных запросов в Федеральную службу исполнения наказаний (в декабре 2020 года и в январе 2021-го) попросил предоставить ему результаты обследования Александра Марченко.

"Но прошло уже много времени, а адвокат до сих пор так и не получил ни ответов от ФСИН, ни самих результатов исследования на гормоны. При этом врач в СИЗО самостоятельно откорректировал Александру дозу препарата "Эутирокс", который необходимо принимать для поддержания нормальной жизнедеятельности организма и от которого зависит функционирование всех органов, учитывая, что щитовидная железа полностью отсутствует", - пояснила Екатерина Марченко.

Она добавила, что Александр также неоднократно просил предоставить ему результаты анализов для того, чтобы он смог передать информацию родственникам. Но за указанный период времени ему так и не удалось получить эту информацию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb