Украинцы с 1 июля смогут получить бесплатный инсулин только по электронному рецепту

22 февраля, 2021, 13:23

В Украине с 1 июля этого года бесплатный инсулин можно будет получить только по электронным рецептам

Об этом сообщает Национальная служба здоровья в Facebook .

"С 1 июля Национальная служба здоровья будет администрировать программу реимбурсации инсулинов. Мы станем единственным плательщиком по программе. Рецепт на инсулины будет исключительно электронным. А маршрут пациента - понятным", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас в Украине более 210 тыс. человек имеют сахарный диабет I типа - инсулинозависимый, или детский. Именно они нуждаются в ежедневном введении инсулина.

В свою очередь, диабетом II типа, или инсулиннезависимый, в Украине болеет около 1 млн человек.

"Для пациентов с диабетом II типа есть возможность получать необходимые лекарства по программе реимбурсации - бесплатно или с незначительной доплатой. На сегодня в обновленном реестре лекарств - 48 лекарственных средств для лечения диабета II типа. Из них 23 бесплатные, остальные - с незначительной доплатой. Получить лекарства можно по электронному рецепту врача в аптеке, законтрактованных с НСЗУ ", - добавили в пресс-службе.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил , что Министерство здравоохранения планирует внедрять продажу антибиотиков исключительно по электронным рецептам с апреля 2021 года.

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