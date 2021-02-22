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Espreso.tvОбществоУкраина в марте проведет вблизи Крыма симметричные к российским учения десанта, - Наев

Украина в марте проведет вблизи Крыма симметричные к российским учения десанта, - Наев


фото: depo.ua
Украинские десантники в марте проведут учения вблизи админкордона с временно оккупированным Крымом в целях совершенствования способности адекватно реагировать на военную опасность

Об этом в комментарии Укринформу сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"В командовании объединенных сил ВС Украины для группировки войск, подразделения которой удерживают позиции на южном направлении, ежемесячно, и в марте в частности, запланирован комплекс мероприятий боевой подготовки", - сказал Наев.

Он рассказал, что в ходе проведения учений и тренировок подразделения противовоздушной обороны проведут подготовительные и практические действия по выявлению и уничтожению с воздуха вражеского десанта.

В это время резервы отработают марш к определенным районам нанесения огневого поражения с морского побережья и практические действия по предотвращению высадки с кораблей на сушу подразделений вероятного противника.

"Кроме того, нами проведен значительный объем работ по улучшению системы видеонаблюдения за временно оккупированной территорией АР Крым. Постоянная тренировка инженерно-саперных подразделений на определенных рубежах минирования гарантируют своевременное выполнение задач по лишению возможности высадки морского десанта", - подчеркнул Наев.

Как сообщалось, в середине марта на полигоне "Опук" в АР Крым состоится командно-штабные учения ВС РФ. Во время учений десантники будут отрабатывать десантирование личного состава и техники на незнакомую площадку. Кроме того, они захватить объекты условного противника и удерживать их до прибытия основных сил соединения.

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