Украина в марте проведет вблизи Крыма симметричные к российским учения десанта, - Наев

22 февраля, 2021, 14:58

Украинские десантники в марте проведут учения вблизи админкордона с временно оккупированным Крымом в целях совершенствования способности адекватно реагировать на военную опасность

Об этом в комментарии Укринформу сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"В командовании объединенных сил ВС Украины для группировки войск, подразделения которой удерживают позиции на южном направлении, ежемесячно, и в марте в частности, запланирован комплекс мероприятий боевой подготовки", - сказал Наев.

Он рассказал, что в ходе проведения учений и тренировок подразделения противовоздушной обороны проведут подготовительные и практические действия по выявлению и уничтожению с воздуха вражеского десанта.

В это время резервы отработают марш к определенным районам нанесения огневого поражения с морского побережья и практические действия по предотвращению высадки с кораблей на сушу подразделений вероятного противника.

"Кроме того, нами проведен значительный объем работ по улучшению системы видеонаблюдения за временно оккупированной территорией АР Крым. Постоянная тренировка инженерно-саперных подразделений на определенных рубежах минирования гарантируют своевременное выполнение задач по лишению возможности высадки морского десанта", - подчеркнул Наев.

Как сообщалось, в середине марта на полигоне "Опук" в АР Крым состоится командно-штабные учения ВС РФ. Во время учений десантники будут отрабатывать десантирование личного состава и техники на незнакомую площадку. Кроме того, они захватить объекты условного противника и удерживать их до прибытия основных сил соединения.