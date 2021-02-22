Украина договорилась об увеличении поставок вакцин от NovaVax на 5 млн доз, - Степанов
22 февраля, 2021, 09:57
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что договорился о 5 млн дополнительных доз вакцины от коронавируса американской компании NovaVax
Об этом он написал в Facebook.
"Успешно завершили переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax. Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 млн доз вакцин от этого производителя. Утвердим договоренность подписанием договора", - отметил Степанов.
Читайте также: Степанов рассказал, когда вакцина от COVID-19 прибудет из Индии в Украину
По его словам, ожидаемый общий объем препарата NovaVax для Украины составляет 15 млн.
Он добавил, что старт поставок запланирован в июле 2021 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти