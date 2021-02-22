Украина договорилась об увеличении поставок вакцин от NovaVax на 5 млн доз, - Степанов

22 февраля, 2021, 09:57

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что договорился о 5 млн дополнительных доз вакцины от коронавируса американской компании NovaVax

Об этом он написал в Facebook.

"Успешно завершили переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax. Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 млн доз вакцин от этого производителя. Утвердим договоренность подписанием договора", - отметил Степанов.

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По его словам, ожидаемый общий объем препарата NovaVax для Украины составляет 15 млн.

Он добавил, что старт поставок запланирован в июле 2021 года.