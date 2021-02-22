Ранения ножом коменданта генконсульства Украины в Петербурге: российский суд арестовал подозреваемого
22 февраля, 2021, 08:16
В России арестовали обвиняемого в нападении на пограничника - коменданта генконсульства Украины в Санкт-Петербурге
Об этом сообщает Радио Свобода .
В суде назвали имя обвиняемого - Назар Смоленский. Срок ареста мужчині неизвестен.
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Его обвиняют по статье "хулиганство". В качестве наказания предусмотрен штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей (от 188 до 376 тыс. грн) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет или исправительные работами на срок до пяти лет или лишение свободы до семи лет.
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