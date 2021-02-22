Стало известно имя бойца, которого 22 февраля оккупанты застрелили из гранатомета вблизи Авдеевки

22 февраля, 2021, 21:07

22 февраля в районе Авдеевки Донецкой области в результате смертельного ранения, нанесенного российскими оккупантами погиб украинский военный Сергей Петраускас

Об этом сообщает Черниговский областной военный комиссариат в Facebook.

Отмечается, что 43-летний Сергей Петраускас родился в Ичнянском районе, его призвали в первую волну мобилизации на должность водителя военного комиссара, а позже переправили в 72-ю бригаду, где он остался служить по контракту.

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Как известно, военный погиб в результате обстрела из ручного противотанкового гранатомета.

В Черниговском областном военном комиссариате сообщили, что у военного остались мать, жена, две дочери и сын.

СНОВА К НАМ ПРИШЛА БЕДА В течение дня по всем каналам и новостных лентах прошло сообщение, что в результате ... Опубликовано Черниговский областной военный комиссариат Понедельник, 22 февраля 2021 г.

Напомним, в понедельник, 22 февраля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушали режим прекращения огня.

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