Стало известно имя бойца, которого 22 февраля оккупанты застрелили из гранатомета вблизи Авдеевки
Об этом сообщает Черниговский областной военный комиссариат в Facebook.
Отмечается, что 43-летний Сергей Петраускас родился в Ичнянском районе, его призвали в первую волну мобилизации на должность водителя военного комиссара, а позже переправили в 72-ю бригаду, где он остался служить по контракту.
Читайте также: На Донбассе еще один военный в этот день получил ранения
Как известно, военный погиб в результате обстрела из ручного противотанкового гранатомета.
В Черниговском областном военном комиссариате сообщили, что у военного остались мать, жена, две дочери и сын.
СНОВА К НАМ ПРИШЛА БЕДА В течение дня по всем каналам и новостных лентах прошло сообщение, что в результате ...Опубликовано Черниговский областной военный комиссариат Понедельник, 22 февраля 2021 г.
- Напомним, в понедельник, 22 февраля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушали режим прекращения огня.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти