США и ЕС договорились противодействовать России и Китаю, - Боррель

22 февраля, 2021, 20:51

Госсекретарь США и министры иностранных дел Европейского Союза договорились отвечать на внешние вызовы и противодействовать Российской Федерации и Китаю

Об этом шла речь на пресс-конференции в Брюсселе, передает РБК-Украина .

"Это был очень насыщенный разговор. Мы подтвердили свои намерения вместе отвечать на внешние вызовы, включая противодействие России и Китаю", - сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Также, по словам дипломата, ЕС и США договорились об обеспечении их мирового лидерства в борьбе с пандемией коронавируса, экономическом восстановлении и продвижении демократии в мире, которая "сегодня находится под ударом".

"Демократия сегодня находится под ударом, поэтому США и Евросоюз должны доказать всему миру, что это лучшая система. Мы должны гарантировать, что США и ЕС обеспечат себе мировое лидерство в борьбе с пандемией, экономическом восстановлении, распространении в мире демократии и прав человека", - заметил боррелий.

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