Специалисты Минобороны уточняют детали по производству и поставке "Байрактаров", - Таран

22 февраля, 2021, 16:38

Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, что специалисты Минобороны и ВМС Украины решают детали по производству и поставки "Байрактаров"

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV .

"Что касается закупки" Байрактаров". В прошлом году был подписан контракт на закупку "Байрактаров" именно морского направления. Там есть специфика применения "Байрактаров" для сухопутного компонента и для морского", - сказал Таран.

Он добавил, что Минобороны подписало контракт с Турцией на закупку "Байрактаров" именно для морского использования.

"Сейчас работают соответствующие специалисты Министерства обороны Украины и ВМС Украины, непосредственно с компанией "Байрактар" решают детали по производству и поставке", - отметил Таран.

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