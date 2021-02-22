Специалисты Минобороны уточняют детали по производству и поставке "Байрактаров", - Таран
22 февраля, 2021, 16:38
Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, что специалисты Минобороны и ВМС Украины решают детали по производству и поставки "Байрактаров"
Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV .
"Что касается закупки" Байрактаров". В прошлом году был подписан контракт на закупку "Байрактаров" именно морского направления. Там есть специфика применения "Байрактаров" для сухопутного компонента и для морского", - сказал Таран.
Он добавил, что Минобороны подписало контракт с Турцией на закупку "Байрактаров" именно для морского использования.
"Сейчас работают соответствующие специалисты Министерства обороны Украины и ВМС Украины, непосредственно с компанией "Байрактар" решают детали по производству и поставке", - отметил Таран.
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