Спасатели предупредили о снеголавинной опасности на Закарпатье и Львовщине
22 февраля, 2021, 14:33
В высокогорье Закарпатской области и в горах Львовщины ожидается снеголавинная опасность 22 и 23 февраля
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В связи с оттепелью, 22-23 февраля в высокогорье Закарпатской области сохраняется, а 23 февраля в горах Львовской области ожидается значительное снеголавинная опасность.
Предупреждают о 3 уровне снеголавинной опасности.
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