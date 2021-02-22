Спасатели предупредили о снеголавинной опасности на Закарпатье и Львовщине

22 февраля, 2021, 14:33

В высокогорье Закарпатской области и в горах Львовщины ожидается снеголавинная опасность 22 и 23 февраля

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В связи с оттепелью, 22-23 февраля в высокогорье Закарпатской области сохраняется, а 23 февраля в горах Львовской области ожидается значительное снеголавинная опасность.

Предупреждают о 3 уровне снеголавинной опасности.

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