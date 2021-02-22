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Espreso.tvОбществоСМИ обнародовали фото якобы вице-премьера Уруского с Кадыровым, Шмыгаль требует от чиновника срочных объяснений

СМИ обнародовали фото якобы вице-премьера Уруского с Кадыровым, Шмыгаль требует от чиновника срочных объяснений


фото: news.obozrevatel.com
На международной выставке оружия IDEX-2021 в Абу-Даби человека, похожего на вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, заметили рядом с лидером Чечни, соратником президента России Рамзаном Кадыровым

Фото опубликовал Обозреватель .

Фотографию было сделано во время открытия мероприятия 21 февраля. На ней видно, что человек, похожий на Уруского, и Кадыров находятся рядом.

Отметим, что вице-премьер возглавляет украинскую делегацию на выставке оружия.

Премьер-минстр Денис Шмыгаль отреагировал на фото.

"Жду от Олега Уруского срочного объяснения", - написал он.

Также "Обозреватель" обнародовал видео вицепремьера Уруского, где тот шагает рядом с Кадыровым в голове толпу людей.

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