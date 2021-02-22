СМИ обнародовали фото якобы вице-премьера Уруского с Кадыровым, Шмыгаль требует от чиновника срочных объяснений
22 февраля, 2021, 11:37
На международной выставке оружия IDEX-2021 в Абу-Даби человека, похожего на вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, заметили рядом с лидером Чечни, соратником президента России Рамзаном Кадыровым
Фото опубликовал Обозреватель .
Фотографию было сделано во время открытия мероприятия 21 февраля. На ней видно, что человек, похожий на Уруского, и Кадыров находятся рядом.
Отметим, что вице-премьер возглавляет украинскую делегацию на выставке оружия.
Премьер-минстр Денис Шмыгаль отреагировал на фото.
"Жду от Олега Уруского срочного объяснения", - написал он.
Также "Обозреватель" обнародовал видео вицепремьера Уруского, где тот шагает рядом с Кадыровым в голове толпу людей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти