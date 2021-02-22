Штормовой ветер и ночные морозы до -15°C: синоптик Наталья Диденко о погоде 23 февраля
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
"Пульсации холода еще достают Украину. Вот и завтра, 23-го февраля, как хорошо видно из прогностической карты, качнется в синоптической украинской миске морозный холодец", - сообщила Наталья Диденко.
Восточная часть Украины, Сумщина, Черниговщина, Полтавщина, Днипро с районами попадут в ощутимые "минусы", ожидается днем -5°C...-12°C. А ночью на северо-востоке даже местами до -12°C...-15°C.
Запад и, традиционно, южная часть Украины будут теплыми - максимально +4°C...+9°C, на Закарпатье до +12°C.
На остальной территории Украины днем - около нуля.
"Не забывайте, что ночью еще подмораживает, поэтому дневные лужи будут коварно заманивать в тонкий ледок. К обуви сейчас - особое внимание, потому что утром и вечером испытывает на устойчивость гололедица, днем подстерегает каша, лужи и грязь по щиколотку", - отметила синоптик.
Какие-либо серьезные осадки завтра в большинстве областей - вряд-ли, разве что из туч будет немного тумана или мокрого снега.
Во вторник на востоке, северо-востоке и в центре Украины порывы юго-восточного ветра могут быть сильными, штормовыми, осторожно.
В Киеве 23-го февраля в течение дня - около нуля, без осадков, хотя и облачно. Однако поздно вечером во вторник, а затем в среду в столице - снег и мокрый снег. 24-го февраля в Киеве кратковременно похолодает.
По словам госпожи Диденко, дальше - снова потеплеет.
В четверг-пятницу на Закарпатье и Прикарпатье вероятность максимальной температуры до +13°C...+15°C. Кому не терпится почувствовать весну, можно планировать туда путешествие на эти дни.
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