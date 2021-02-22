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Espreso.tvОбществоСегодня в Сочи состоится встреча Путина и Лукашенко

Сегодня в Сочи состоится встреча Путина и Лукашенко


фото: reuters
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с Александром Лукашенко 22 февраля в российском Сочи

Как сообщал на прошлой неделе Кремль, два лидера обсудят, в частности, экономические отношения, энергетику, безопасность и интеграцию, сообщает Радио Свобода.

Встреча пройдет в тот же день, когда Европейский союз, как ожидается, одобрит новые санкции против России из-за заключения оппозиционного политика Алексея Навального и репрессий против его соратников. Также, возможно, будут одобрены новые санкции против Беларуси.

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