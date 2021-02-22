СБУ разоблачила полковника налоговой милиции: шпионил на "ДНР"

22 февраля, 2021, 15:04

Мужчина передал россиянам информацию о работниках правоохранительных и разведывательных органов Украины, а также о выполнении гособоронзаказа

Об этом рассказывает пресс-служба СБУ.

В Киеве СБ Украины задокументировала и заблокировала преступную деятельность должностного лица государственной налоговой службы, оказывавшего содействие террористической организации "ДНР".

Оперативники спецслужбы установили, что подполковник налоговой милиции Главного оперативного управления ГФС Украины в течение длительного времени несанкционированно копировал информацию, которая обрабатывается в автоматизированных системах.

Задержанный передавал кураторам:

персональные данные работников правоохранительных и разведывательных органов Украины;

информацию о проведенных учреждениями закупках, состоянии выполнения государственного оборонного заказа;

другую стратегически важную для государства информацию.

"Правоохранители задержали налоговика по месту жительства после переправки секретного документа", - отметили в СБУ.

Налоговику сообщили о подозрении в создании террористической группы и разглашении гостайны

"Проведены обыски по месту жительства, работы и возможных мест хранения доказательств противоправной деятельности. В ходе следственных действий изъяты технические приборы и документы, которые неоспоримо подтверждают преступную деятельность подозреваемого", - подчеркнули в СБУ.

В суд внесено ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

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