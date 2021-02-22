СБУ разоблачила полковника налоговой милиции: шпионил на "ДНР"
Об этом рассказывает пресс-служба СБУ.
В Киеве СБ Украины задокументировала и заблокировала преступную деятельность должностного лица государственной налоговой службы, оказывавшего содействие террористической организации "ДНР".
Оперативники спецслужбы установили, что подполковник налоговой милиции Главного оперативного управления ГФС Украины в течение длительного времени несанкционированно копировал информацию, которая обрабатывается в автоматизированных системах.
Задержанный передавал кураторам:
- персональные данные работников правоохранительных и разведывательных органов Украины;
- информацию о проведенных учреждениями закупках, состоянии выполнения государственного оборонного заказа;
- другую стратегически важную для государства информацию.
"Правоохранители задержали налоговика по месту жительства после переправки секретного документа", - отметили в СБУ.
Налоговику сообщили о подозрении в создании террористической группы и разглашении гостайны
"Проведены обыски по месту жительства, работы и возможных мест хранения доказательств противоправной деятельности. В ходе следственных действий изъяты технические приборы и документы, которые неоспоримо подтверждают преступную деятельность подозреваемого", - подчеркнули в СБУ.
В суд внесено ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.
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