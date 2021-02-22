СБУ разоблачила масштабное хищение в Укрзализныце на ремонте объекта критической инфраструктуры
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным спецслужбы, дельцы организовали сделку при восстановлении железнодорожного моста на участке международного сообщения Гомель - Чернигов - Киев. Отмечается, что от надлежащего содержания этого объекта зависит функционирование транспортного коридора, проходящего по территории Украины.
Правоохранители установили, что должностные лица регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" действовали по сговору с менеджментом подрядной организации. Во время капитального ремонта объекта критической инфраструктуры, они искусственно завысили объемы выполненных работ и стоимость материалов.
Так, инициированные СБУ экспертизы подтвердили завышение вдвое стоимости выполнения контракта. Своими действиями злоумышленники поставили под угрозу стабильное и безопасное функционирование моста.
Сейчас организаторам сделки сообщено о подозрении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти