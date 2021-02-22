СБУ разоблачила масштабное хищение в Укрзализныце на ремонте объекта критической инфраструктуры

22 февраля, 2021, 11:20

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила масштабную схему хищения государственных средств Укрзализныци, выделенных на содержание одного из объектов критической инфраструктуры

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, дельцы организовали сделку при восстановлении железнодорожного моста на участке международного сообщения Гомель - Чернигов - Киев. Отмечается, что от надлежащего содержания этого объекта зависит функционирование транспортного коридора, проходящего по территории Украины.

Правоохранители установили, что должностные лица регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" действовали по сговору с менеджментом подрядной организации. Во время капитального ремонта объекта критической инфраструктуры, они искусственно завысили объемы выполненных работ и стоимость материалов.

Так, инициированные СБУ экспертизы подтвердили завышение вдвое стоимости выполнения контракта. Своими действиями злоумышленники поставили под угрозу стабильное и безопасное функционирование моста.

Сейчас организаторам сделки сообщено о подозрении.

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