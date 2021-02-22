Россия встала на курс конфронтации с ЕС, Брюссель подготовит ответ - Боррель

22 февраля, 2021, 12:14

Министры иностранных дел стран ЕС, которые собираются сегодня на встречу в Брюсселе, первым вопросом рассмотрят отношения с Российской Федерацией, которая открыто встала на курс конфронтации с Евросоюзом

Об этом перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Хосеп Боррель, сообщает Укринформ.

"Очевидно, что Россия встала на курс конфронтации с Европейским Союзом. В случае с господином Навальным это откровенный отказ уважать (предложенные) меры и учитывать решение Европейского суда по правам человека. Мы будет иметь важную дискуссию во время встречи министров - как реагировать на это, и я надеюсь, что мы сможем сделать это решительно и при условии единства. Но дождемся результатов сегодняшней дискуссии ", - отметил высокий представитель ЕС.

Перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС Боррель сказал, что в Брюсселе обсудят ответ на действия России.

Отношения России и Европейского Союза в последние недели обострились.

Так, МИД России 5 февраля объявил персонами нон грата трех сотрудников дипломатических представительств ФРГ, Польши и Швеции. Российская сторона обвинила их в участии в акциях протеста 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. Позиция министерства вызывала критику Евросоюза, Великобритании и США.

Берлин, Стокгольм и Варшава в ответ сообщили о высылке трех российских дипломатов .

В то же время Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Хосеп Боррель после неудачного визита в Россию заявил, что Европейский Союз начнет подготовку новых санкций против России уже в феврале.

После чего глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с ЕС.

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