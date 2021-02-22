Россия встала на курс конфронтации с ЕС, Брюссель подготовит ответ - Боррель
Об этом перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Хосеп Боррель, сообщает Укринформ.
"Очевидно, что Россия встала на курс конфронтации с Европейским Союзом. В случае с господином Навальным это откровенный отказ уважать (предложенные) меры и учитывать решение Европейского суда по правам человека. Мы будет иметь важную дискуссию во время встречи министров - как реагировать на это, и я надеюсь, что мы сможем сделать это решительно и при условии единства. Но дождемся результатов сегодняшней дискуссии ", - отметил высокий представитель ЕС.
Перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС Боррель сказал, что в Брюсселе обсудят ответ на действия России.
Отношения России и Европейского Союза в последние недели обострились.
Так, МИД России 5 февраля объявил персонами нон грата трех сотрудников дипломатических представительств ФРГ, Польши и Швеции. Российская сторона обвинила их в участии в акциях протеста 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. Позиция министерства вызывала критику Евросоюза, Великобритании и США.
Берлин, Стокгольм и Варшава в ответ сообщили о высылке трех российских дипломатов .
В то же время Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Хосеп Боррель после неудачного визита в Россию заявил, что Европейский Союз начнет подготовку новых санкций против России уже в феврале.
После чего глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с ЕС.
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