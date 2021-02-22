Россия получит ответ на хакерскую атаку госорганов США в течение нескольких недель, - советник Байдена

22 февраля, 2021, 09:02

Россия получит ответ на кибератаку SolarWinds в течение недель, а не месяцев

Об этом сообщил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS, передает Радио Свобода .

Салливан заявил, что ответ, вероятно, будет включать "микс инструментов виденных и невиданных". Он отметил, что это будут не просто санкции.

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"Мы в процессе работы над этим, и мы обеспечим, чтобы Россия поняла, где Соединенные Штаты проводят линию", - сказал Салливан.

США пытаются разобраться с массовой кампанией взломов сетей из-за уязвимости в программном обеспечении американской фирмы SolarWinds.