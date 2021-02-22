Россия получит ответ на хакерскую атаку госорганов США в течение нескольких недель, - советник Байдена
Об этом сообщил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS, передает Радио Свобода .
Салливан заявил, что ответ, вероятно, будет включать "микс инструментов виденных и невиданных". Он отметил, что это будут не просто санкции.
Читайте также: Массовая кибератака России коснулась правительств США всех уровней, - Агентство США по кибербезопасности
"Мы в процессе работы над этим, и мы обеспечим, чтобы Россия поняла, где Соединенные Штаты проводят линию", - сказал Салливан.
США пытаются разобраться с массовой кампанией взломов сетей из-за уязвимости в программном обеспечении американской фирмы SolarWinds.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти