РФ начала активно вооружать свой флот в Крыму после подписания Харьковских соглашений в 2010 году, - разведка
22 февраля, 2021, 11:05
Россия начала активно завозить новую технику на территорию Крыма после подписания с Украиной Харьковских соглашений в апреле 2010 года
Об этом заявил представитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии проекту Крым.Реалии.
По его словам, российское руководство завозило скрытую на территорию Крыма и отремонтированную технику.
"Постоянное присутствие российской военной группировки на территории Крыма - это Черноморский флот и все, что было связано с его деятельностью, именно это было угрозой. Потому что в любой момент эта группировка могло начать более широкомасштабные действия против нашего государства", - сказал он.
- В 2010 году Украина ратифицировала Харьковские соглашения, которые продолжили российское военное присутствие в Крыму.
- Напомним, 28 января в ОГПУ сообщили, что ГБР сообщил о подозрении в государственной измене за подписание "Харьковских соглашений" экс-президенту Виктору Януковичу.
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