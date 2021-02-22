РФ начала активно вооружать свой флот в Крыму после подписания Харьковских соглашений в 2010 году, - разведка

22 февраля, 2021, 11:05

Россия начала активно завозить новую технику на территорию Крыма после подписания с Украиной Харьковских соглашений в апреле 2010 года

Об этом заявил представитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии проекту Крым.Реалии.

По его словам, российское руководство завозило скрытую на территорию Крыма и отремонтированную технику.

"Постоянное присутствие российской военной группировки на территории Крыма - это Черноморский флот и все, что было связано с его деятельностью, именно это было угрозой. Потому что в любой момент эта группировка могло начать более широкомасштабные действия против нашего государства", - сказал он.

В 2010 году Украина ратифицировала Харьковские соглашения, которые продолжили российское военное присутствие в Крыму.

Напомним, 28 января в ОГПУ сообщили, что ГБР сообщил о подозрении в государственной измене за подписание "Харьковских соглашений" экс-президенту Виктору Януковичу.