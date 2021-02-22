Разгромленные магазины и пожары: в Испании продолжаются беспорядки из-за ареста леворадикального рэпера

22 февраля, 2021, 11:12

В Испании около пяти дней не прекращаются беспорядки в поддержку рэпера Пабло Хазеля, арестованного за прославление терроризма, поддержку сепаратизма и клевету против испанской монархии и госучреждений

Как сообщает DW, в Барселоне в ходе беспорядков были разграблены многочисленные магазины, в том числе ряд известных марок - Nike, Versace, Tommy Hilfiger, Hugo Boss и Diesel.

Также подожжены самодельные баррикады.

Несколько тысяч человек выдвинулись в штаб-квартиры полиции, после чего начались схватки. В полицейских полетели бутылки, банки и петарды.

Кроме того, ущерб был нанесен ряду исторических зданий, включая Барселонскую фондовую биржи и Дворец каталонской музыки, занесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ходе протестов были задержаны 38 человек.

В Мадриде на улицы вышли около 400 человек. По несколько сотен человек приняли участие в акциях в Малаге, Кордове и Севилье. Менее многочисленные протестные мероприятия прошли в Сантандере и Логроньо.

Утром 16 февраля испанская полиция взяла Хазеля под стражу, для чего ей пришлось штурмовать помещение университета каталонского города Льейда, где забаррикадировался 32-летний рэпер. Вместе с ним были более 50 студентов, которые в течение почти 24 часов пытались препятствовать его задержанию.

Хазелу присудили девятимесячный тюремный срок за прославление терроризма и клевету на корону и государственные учреждения из-за твитов и текстов его песен с нападками на монархию и полицию. В частности, рэпер поддерживал Викторию Гомес с запрещенной марксистской организации Grapo, отбывающий наказание в испанской тюрьме, называл короля страны Филиппа VI и его отца, Хуана Карлоса, "боссами мафии", а также активно поддерживал каталонских сепаратистов.

Власть в Мадриде заявила о намерении пересмотреть законодательство, чтобы по делам, подобных делу Хазеля, где осуществлялись противоправные деяния с применением насилия, нельзя было выносить приговоры с реальным сроком заключения. Однако приговор Хазелю формально уже не может быть пересмотрен. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, но отказался сделать это.

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