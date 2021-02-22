"Санкции ЕС запретят не все экономические отношения частных компаний": в Австрии прокомментировали работу архитектурного бюро в оккупированном Крыму

22 февраля, 2021, 08:33

Австрия как государство продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма со стороны РФ

Об этом Укринформу сообщили в федеральном министерстве европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии.

"Австрия поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и осуждает незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Австрия полностью поддерживает соответствующую политику ЕС в отношении непризнания, включая режим санкций", - заявили в австрийском МИД, комментируя ситуацию по поводу участия архитектурного бюро по проектам в оккупированном Крыму.

Там отметили, что факт аннексии признается или не признается только государствами.

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"Действия частных компаний не являются государственной деятельностью, и поэтому не могут представлять "нарушения" политики непризнания", - говорится в комментарии.

В МИД Австрии добавили, что санкции ЕС "запрещают только определенную экономическую деятельность, но не все экономические отношения частных компаний с Крымом".

"В правовом государстве компании и органы власти должны соблюдать действующие нормыы санкций", - добавили в ведомстве.