"Санкции ЕС запретят не все экономические отношения частных компаний": в Австрии прокомментировали работу архитектурного бюро в оккупированном Крыму
Об этом Укринформу сообщили в федеральном министерстве европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии.
"Австрия поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и осуждает незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Австрия полностью поддерживает соответствующую политику ЕС в отношении непризнания, включая режим санкций", - заявили в австрийском МИД, комментируя ситуацию по поводу участия архитектурного бюро по проектам в оккупированном Крыму.
Там отметили, что факт аннексии признается или не признается только государствами.
Читайте также: Австрийское архитектурное бюро строит театр в оккупированном Крыму, Украина рассматривает введение санкций
"Действия частных компаний не являются государственной деятельностью, и поэтому не могут представлять "нарушения" политики непризнания", - говорится в комментарии.
В МИД Австрии добавили, что санкции ЕС "запрещают только определенную экономическую деятельность, но не все экономические отношения частных компаний с Крымом".
"В правовом государстве компании и органы власти должны соблюдать действующие нормыы санкций", - добавили в ведомстве.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти