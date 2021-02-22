"Не считаю возможным "шарахаться": вице-премьер Уруский подтвердил свое пребывание рядом с Кадыровым на выставке оружия
Об этом глава Минстратегпрома Олег Уруский на писал в Facebook.
"На фото, размещенном на странице в Facebook премьер-министра Украины Д.Шмигаля, - официальная церемония открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021, на которой я участвую как глава украинской правительственной делегации", - отметил первый вице-премьер- министр Украины.
По его словам, руководителей делегаций разных стран во время открытия размещали согласно протоколу от государства-организатора.
"Была применена практика, согласно которой, личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке. В то же время хотел бы добавить, что я лично во время, в ходе и после церемонии не имел (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ, которым есть Р.Кадыров ", - отметил Уруский.
Он отметил, что делегация Украины обратила внимание организаторов на неприемлемость соответствующего размещения гостей и в дальнейшем.
"Также не считаю возможным "шарахаться" от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны", - добавил Олег Уруский.
- Напомним, ранее СМИ обнародовали фото вице-премьера Олега Уруского рядом с Рамзаном Кадыровым в ОАЭ. Премьер-министр Денис Шмыгаль сразу же потребовал объяснений.
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