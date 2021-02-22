"Не считаю возможным "шарахаться": вице-премьер Уруский подтвердил свое пребывание рядом с Кадыровым на выставке оружия

22 февраля, 2021, 13:04

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский объяснил, что благодарен размещению рядом с Кадыровым на официальной церемонии открытия IDEX 2021 протокола действа от организаторов

Об этом глава Минстратегпрома Олег Уруский на писал в Facebook.

"На фото, размещенном на странице в Facebook премьер-министра Украины Д.Шмигаля, - официальная церемония открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021, на которой я участвую как глава украинской правительственной делегации", - отметил первый вице-премьер- министр Украины.

По его словам, руководителей делегаций разных стран во время открытия размещали согласно протоколу от государства-организатора.

"Была применена практика, согласно которой, личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке. В то же время хотел бы добавить, что я лично во время, в ходе и после церемонии не имел (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ, которым есть Р.Кадыров ", - отметил Уруский.

Он отметил, что делегация Украины обратила внимание организаторов на неприемлемость соответствующего размещения гостей и в дальнейшем.

"Также не считаю возможным "шарахаться" от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны", - добавил Олег Уруский.

Напомним, ранее СМИ обнародовали фото вице-премьера Олега Уруского рядом с Рамзаном Кадыровым в ОАЭ. Премьер-министр Денис Шмыгаль сразу же потребовал объяснений.

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