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Espreso.tvОбщество"НАШ" подал иск против Нацсовета

"НАШ" подал иск против Нацсовета

Телеканал "НАШ" подал иск в Окружной административный суд города Киева против Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, касающийся назначения внеплановой невыездной проверки

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск ООО "НАШ 365" против Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Среди требований иска - признать противоправным и отменить решение Нацсовета от 28 января 2021 года, которым была назначена внеплановая невыездная проверка ООО "Наш 365" ( логотип "НАШ")", - говорится в сообщении.

По мнению истца, оспариваемое решение принято с нарушением норм законодательства Украины, без должным правовых оснований и допустимых доказательств.

ОАСК сейчас решает вопрос открытия производства по админделу.

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