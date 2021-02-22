"НАШ" подал иск против Нацсовета

22 февраля, 2021, 17:35

Телеканал "НАШ" подал иск в Окружной административный суд города Киева против Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, касающийся назначения внеплановой невыездной проверки

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск ООО "НАШ 365" против Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Среди требований иска - признать противоправным и отменить решение Нацсовета от 28 января 2021 года, которым была назначена внеплановая невыездная проверка ООО "Наш 365" ( логотип "НАШ")", - говорится в сообщении.