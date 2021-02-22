"Комиссия уважаю, а дебильный закон не уважаю": депутат Николаевского горсовета от ОПЗЖ о государственном языке

22 февраля, 2021, 20:57

Депутат Николаевского городского совета от партии "ОПЗЖ" Максим Невинчанный заявил, что не уважает языковой закон и назвал его "дебильным"

Об этом сообщают "НикВести".

"Я в комиссию по этике и законности подал депутатское обращение, чтобы они дали заключение, может ли председатель комиссии, основная задача которого - проводить комиссию, отвлекаться от содержания и сути вопросов на форму, на каком языке поднимается вопрос. Когда мне дадут заключение - мы можем этот вопрос обсуждать. Он выходит за рамки полномочий председателя постоянной комиссии", - сказал Невинчанный.

Председатель комиссии Дмитрий Иванов призвал Невинчанного говорить на украинском, на что получил отказ.

Затем представитель ОПЗЖ перешел на украинский, заявив, что "хорошо владеет государственным языком", но говорить будет принципиально на русском.

Иванов отметил, что Невинчанный "не уважал и не уважает комиссию и языковой закон".

"Комиссию уважаю, а дебильный вот этот закон не уважаю. Точно так же не уважаю дебильные решения правительства о повышении тарифов, продажу земли", - сказал Невинчанный.

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