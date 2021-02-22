"Голос" и "Довтрв" чаще всего поддерживают решение Рады вместе со "слугами народа", - КИУ

22 февраля, 2021, 15:25

Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины, передает Интерфакс-Украина.

"По данным голосований, ближе всего к условной коалиции со "слугой народа" должны быть фракция "Голос" и группа "Довира". Именно у этих политических сил чаще других совпадают результаты голосований с монобольшинством. В среднем в течение сентября-января депутаты "Слуги народа", "Голоса" и "Довиры" вместе обеспечили 231 голос, что было достаточно для принятия законов", - сообщил председатель КИУ Алексей Кошель.

Отмечается, что за период с сентября 2020-го по январь 2021 года ВР приняла 86 законов (без учета ратификационных документов). В среднем кнопку "за" нажали лишь 84%, или 206 из 247 депутатов от "Слуги народа".

Как сообщил Кошель, остальные голоса, которых не хватало для принятия решений, зачастую обеспечивали депутаты группы "Доира" и фракции "Голос": в среднем "за" нажимали 66% (13 депутатов) "Довиры" и 65% (12 депутатов) "Голоса".

В свою очередь, среди других фракций и групп показатели поддержки решений парламента немного ниже.

В среднем за принятые решения парламента голосовали 62% депутатов "Европейской солидарности" и 51% внефракционных депутатов. Также кнопку "за" нажимала половина депутатов ВО "Батькивщина" (50%) и группы "За будущее" (45%).

По словам Кошель, депутаты всех фракций и групп преимущественно поддерживают решения парламента. Исключением являются члены "Оппозиционной платформы - За жизнь", которые демонстрируют низкий уровень поддержки принятых законов: в среднем "за" голосуют только 23% депутатов "ОПЗЖ".

При этом депутаты от "ОПЗЖ" не дали ни одного голоса за 20 законов из 86.

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