"Будут слюной брызгать на Зеленского и рассказывать, какой он враг": Кулеба спрогнозировал реакцию России на санкции против Медведчука

22 февраля, 2021, 13:36

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прогнозирует, что реакция России на внедрение СНБО санкций в отношении Виктора Медведчука и не будет быстрой

Об этом он заявил в эфире одного из каналов, передает Укринформ .

"Думаю, что сейчас Украина вернется в топ-темы российской пропагандистской машины - там будут просто слюной брызгать на президента Зеленского и рассказывать, какой он оказался враг и недружественный. То есть российская пропаганда точно первой отреагирует, по моему мнению. Я не думаю, что будет какая-то быстрая реакция России - мы, собственно, это увидели на примере закрытия телеканалов, которые де-факто принадлежали господину Медведчуку. Но то, что это повлияет на позицию России и на их действия в среднесрочной перспективе, - это точно ", - сказал Кулеба.

По его мнению, сейчас нет смысла гадать, какой может быть реакция РФ.

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Комментируя возможность эскалации конфликта на Донбассе, министр отметил, что факты обстрелов и гибели наших военных мы уже имеем.

"Давайте отбросим эту логику" не раздражать Россию ". Ничто так сильно не провоцирует Россию на действия, как постоянные призывы не раздражать Россию", - считает дипломат.

Напомним, по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны 19 февраля санкции были наложены на 19 юридических и 8 физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и Оксану Марченко.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.