"Боятся и понимают угрозы": РФ пытается сорвать создание "Крымской платформы", - Кулеба

22 февраля, 2021, 15:35

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия активно противодействует созданию площадки по деоккупации Крыма

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина .

Кулеба рассказал, что получает информацию из разных источников о том, какую нервную реакцию вызывают действия Украины в этом направлении.

"Там уже мобилизованы все на противодействие этой инициативе. Поставлены две задачи. Первая - дискредитировать "Крымскую платформу" как таковую. И второе - сорвать участие мировых лидеров в ее инаугурационном саммите", - рассказал министр.

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По его словам, такая реакция РФ означает, что "они боятся и они понимают те угрозы, которые мы несем им с созданием "Крымской платформы".