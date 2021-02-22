"Боятся и понимают угрозы": РФ пытается сорвать создание "Крымской платформы", - Кулеба
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина .
Кулеба рассказал, что получает информацию из разных источников о том, какую нервную реакцию вызывают действия Украины в этом направлении.
"Там уже мобилизованы все на противодействие этой инициативе. Поставлены две задачи. Первая - дискредитировать "Крымскую платформу" как таковую. И второе - сорвать участие мировых лидеров в ее инаугурационном саммите", - рассказал министр.
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По его словам, такая реакция РФ означает, что "они боятся и они понимают те угрозы, которые мы несем им с созданием "Крымской платформы".
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