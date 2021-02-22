"Большая реставрация": Зеленский планирует возобновить 150 культурных объектов за три года

22 февраля, 2021, 12:53

В Украине за три года планируется восстановить 150 объектов культурного наследия

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время всеукраинского форума "Украина.30", передает Еспресо.TV.

"В этом году мы начали программу "Большая реставрация". Речь о восстановлении украинских замков, музеев, наших театров, других жемчужин нашего исторического культурного наследия. За три последующих года будет отреставрировано около 150 таких объектов по всей Украине", - сказал Зеленский .

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, программа "Большая реставрация" рассчитана на несколько лет и предусматривает различные системы финансирования, в частности государственно-частное партнерство.

"Надо двигаться многими путями: концессия, государственно-частное партнерство, отдавать частному сектору, и государство должно отдельно инвестировать. Потому реставрация по всему миру идет даже не десятилетиями, а столетиями. Это программа, которую мы сейчас начинаем в Украине и которая не будет останавливаться . У нас много исторических памятников - все это восстановить за три-пять лет просто невозможно", - цитирует пресс-служба слова Зеленского.

По словам президента, на первом этапе финансирования предусмотрено 300 млн грн, которые необходимы для подготовки проектной документации.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb