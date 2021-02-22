Промоутер заявил, что хочет устроить реванш Ломаченко с Лопесом

22 февраля, 2021, 13:27

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум признался, что хотел бы устроить бой-реванш Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом

Об этом сообщает Fightnews .

По словам Арума, сейчас промоутеры рассматривают все возможные варианты относительно нового соперника Василия Ломаченко.

"Ломаченко против Хейни? Я думаю, что это бой, который мы рассматриваем. Это был бы действительно хороший поединок. Есть много отличных боев для Ломы. Я бы хотел устроить реванш Ломаченко с Лопесом. Если Лома победит в этом бою, то у них будет большая трилогия. Вероятно, он также может провести бой с Райаном Гарсией. Опять же, мы рассматриваем все эти варианты. Какие бои можно устроить - это уже зависит от менеджеров и тренеров ", - сказал Боб Арум.

В октябре 2020 американец Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе ( до 61,2 кг).

17 февраля стало известно, что реванш между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом не произойдет , поскольку американец решил изменить весовую категорию.

18 февраля Лопес разозлился из-за вопросов болельщиков о втором бое с украинцем Василием Ломаченко.

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