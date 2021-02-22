Порошенко: поддерживаю решение СНБО о санкциях против Медведчука и призываю парламент принять закон об ответственности коллаборационистов

22 февраля, 2021, 12:24

Поддерживаю решение СНБО и обнародованный Указ президента о применении санкций в отношении Медведчука как политическое решение, которое отвечает национальным интересам. Высоко оцениваю работу спецслужб, которым удалось собрать доказательства противоправных действий указанных подсанкционных лиц и дать основания для важных решений Совета нацбезопасности и обороны

Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Ожидаю от СБУ и ГПУ немедленных процессуальных действий в отношении народных депутатов, которые попали под санкции, а именно - представление в суд об избрании меры пресечения, не может быть иным, чем арест", - сказал он.

Он призвал народных депутатов президентской фракции "Слуга народа" и другие политические силы рассмотреть как первоочередные законопроекты об уголовной ответственности за коллаборационизм, и законопроект по недопущению распространения в Украине тезисов российской пропаганды вроде тезиса о якобы гражданскую войну.

"Это позволит останавливать антиукраинскую деятельность не только отдельных политиков, но и политических партий вроде ОПЗЖ. Обращаюсь в Нацсовет лишить лицензии телеканал "Наш", который стал главным рупором российской пропаганды после закрытия каналов Козака-Медведчука", - сказал Порошенко.

Он выразил, сожаление, что решение о Медведчуке Офис президента сопровождает грязную кампанию против него лично, распространяя фейки, которые не имеют ничего общего с реальностью.

"Поручаю адвокатам подготовить правовую основу для исков против тех, кто распространяет ложь и дезинформацию относительно моего отношения лично к Медведчуку и ОПЗЖ", - заявил пятый президент.

Он напомнил, что мощным бизнесменом Виктор Медведчук стал еще при президентстве Кравчука, а в большую политику вернулся при президентстве Зеленского на досрочных парламентских выборах 2019 и местных в 2020-м.

"Советую не забывать, что новое руководство Генеральной прокуратуры спустило "на тормозах" уголовное дело против Медведчука по статье "государственная измена", которую в начале 2019 тогдашняя ГПУ возбудила по заявлению Совета национальной безопасности и обороны. Утешаю себя надеждой, что первые и пока единственные за два года государственные решения этой власти предвещают ее постепенный отход от порочной политики "какая разница" и от курса на умиротворение агрессора ". - подытожил Порошенко.