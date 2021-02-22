Плесень может выжить на Марсе - NASA
Об этом сообщает Engadget, передает Укринформ.
"Во время длительных миссий на Марс с экипажем мы должны знать, какие микроорганизмы выживут на Красной планете, поскольку некоторые могут представлять угрозу здоровью астронавтов. Кроме того, некоторые микробы могут помочь в изучении космоса, а также способны производить запасы пищи из материалов независимо от Земли. Это имеет решающее значение, когда космонавты вдали от дома", - Катарина Сиемс, член команды Немецкого аэрокосмического центра, объяснила, почему выживание бактерий важно для космических путешествий.
Исследователи запустили несколько грибковых и бактериальных организмов в стратосферу еще в 2019 году в рамках эксперимента MARSBOx. Стратосфера, второй основной слой атмосферы Земли, расположенная над озоновым слоем. По условиям она напоминает Красную планету и является идеальным местом для отправления образцов, чтобы выяснить, смогут ли они выжить на Марсе.
Некоторые микроорганизмы подвергались максимальному УФ-излучению, другие были от него защищены. После пяти часов экспериментов образцы анализировали на метаболические изменения и способность выживать в таких условиях.
Впрочем, не все микроорганизмы выжили в марсианских условиях. Наиболее устойчивыми оказались споры грибов черной плесени Aspergillus niger и бактерии Salinisphaera shabanensis. Споры плесени после возвращения на Землю даже удалось "оживить" и они продолжили расти даже после космического полета.
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