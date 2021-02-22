Плесень может выжить на Марсе - NASA

22 февраля, 2021, 15:22

Ученые из NASA и Немецкого аэрокосмического центра запустили микроорганизмы в стратосферу, чтобы проверить их устойчивость к внеземным условиям

Об этом сообщает Engadget, передает Укринформ.

"Во время длительных миссий на Марс с экипажем мы должны знать, какие микроорганизмы выживут на Красной планете, поскольку некоторые могут представлять угрозу здоровью астронавтов. Кроме того, некоторые микробы могут помочь в изучении космоса, а также способны производить запасы пищи из материалов независимо от Земли. Это имеет решающее значение, когда космонавты вдали от дома", - Катарина Сиемс, член команды Немецкого аэрокосмического центра, объяснила, почему выживание бактерий важно для космических путешествий.

Исследователи запустили несколько грибковых и бактериальных организмов в стратосферу еще в 2019 году в рамках эксперимента MARSBOx. Стратосфера, второй основной слой атмосферы Земли, расположенная над озоновым слоем. По условиям она напоминает Красную планету и является идеальным местом для отправления образцов, чтобы выяснить, смогут ли они выжить на Марсе.