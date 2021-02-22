Парламент Грузии избрал новый состав правительства

Об этом сообщают "Новости Грузии".

"За" кандидатуру Гарибашвили проголосовали 89 депутатов, двое парламентариев голосовали "против". Для выражения доверия необходимо 75 голосов.

Состав грузинского правительства обновлен двумя министрами - министром инфраструктуры вместо Майи Цкитишвили стал Ираклий Карселадзе, а Министерство обороны, которое до недавнего времени возглавлял Гарибашвили, возглавит его заместитель Джуаншер Бурчуладзе.

Премьер заявил, что в ближайшей перспективе правительство продолжит усилия по борьбе с коронавируснойя инфекцией и выходу страны из экономического кризиса.

Касаясь внешней политики, Гарибашвили заявил, что продолжится курс на сближение и углубление сотрудничества с Евросоюзом и США.

Новый премьер-министр Грузии Гарибашвили родился в 1982 году. Окончил Тбилисский государственный университет и университет Сорбонны по специальности международные отношения. С 2004 до 2012 года работал на различных должностях в компании "Карту групп", принадлежащей миллиардеру Иванишвили. В 2012-2013 годах работал в должности министра внутренних дел Грузии. В 2013-2015 годах был премьер-министром Грузии.

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